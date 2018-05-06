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نيابة الزقازيق تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها فى حادث تصادم بالشرقية

الأحد، 06 مايو 2018 07:58 ص
نيابة الزقازيق تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها فى حادث تصادم بالشرقية جثة - ارشيفية


الشرقية- فتحية الديب
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صرحت نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، دفن جثة سيدة مسنة لقيت مصرعها فى حادث.
 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم أمام أحد البنوك بدائرة قسم ثانى الزقازيق، وتصادم سيارة ترحيلات بسيارتين، حيث أسفر ذلك عن إصابة قائد سيارة الترحيلات، ومصرع" أنصاف محمد سالم" 70 سنة مقيمة دائرة القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  6548 جنح القسم لسنة 2018.

 

 


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