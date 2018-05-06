مكتبة الإسكندرية تناقش الاكتشافات الأثرية الحديثة بمحافظة مطروح







الإسكندرية جاكلين منير

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "رؤية جديدة لتاريخ وأهمية محافظة مطروح من خلال الاكتشافات الأثرية الحديثة"، يتحدث فيها عدد من الأثريين الذين قاموا بمجموعة من الاكتشافات الجديدة مثل: المعابد، والمقابر، والمعاصر فى محافظة مطروح.

وتتناول الندوة أيضًا علاقة ثالوث طيبة المكوَّن من آمون وموت وخونسو بآمون زيوس بواحة آمون، وذلك من خلال مقارنة أشكال المعبودات المصرية واليونانية، وكذلك مخططات المعابد وطرزها فى سيوة خلال القرنين الأول والثانى الميلاديين التى اتبعت الأسلوب الرومانى من حيث المخططات واستخدام الطرز المختلطة للعناصر المعمارية الفرعونية مع اليونانية والرومانية وهو ما يسمى بالطرز المختلطة والمركبة، كما تتناول تأثُر العمارة فى واحة سيوة بالعمارة السكندرية، وسائر أقاليم مصر خلال العصر اليونانى والروماني، وبدرجة أقل بالعمارة السائدة بإقليم قورينائية.

من جانب آخر، ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء القادم ، ندوة لمناقشة مخطوط رواية "البحث عن كانديد" للأديب الدكتور شريف مليكة، يناقشه النقاد الدكتور مراد عباس والدكتور شريف عابدين والدكتور علاء جاويش، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة.

ولد الدكتور شريف مليكة فى الإسكندرية، عام 1958، وتخرج فى كلية الطب القصر العينى بجامعة القاهرة عام 1981؛ ثم هاجر إلى الولايات المتحدة، فى أكتوبر من عام 1984، حيث أصبح متخصصًا فى علاج الألم المزمن، وقد صدر له: دواير(ديوان أشعار بالعامية المصرية) فى مايو 2003، مهاجرين (مجموعة قصصية) فبراير 2005، حواديت من كتاب الحب (أزجال وأشعار بالعامية المصرية) يوليو 2005، زهور بلاستيك(رواية) مايو 2006، خاتم سليمان(رواية) يناير 2008، اليوم الثامن (مجموعة قصصية) أكتوبر 2009، رقصة قوس قزح (رواية) مايو 2010، فنجان قهوة مع جاهين (ديوان أشعار بالعامية المصرية) أكتوبر 2010، الملائكة أيضا تصعد للطابق الثالث(رواية) فى أكتوبر 2011، مريم والرجال (رواية) فى يوليو 2014، وسحر الحياة (مجموعة قصصية) فى يناير 2017.