مقتل مدنى وإصابة آخر فى انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد







بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية اليوم الأحد، بمقتل مدنى وإصابة آخر فى انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد، فيما تم العثور على جثة رجل لقى مصرعه رميا بالرصاص شمالى العاصمة.

وقال المصدر - وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية - "إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محلات تجارية بمنطقة الرضوانية جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة آخر بجروح مختلفة".

وفى سياق متصل، أضاف المصدر أن قوة من شرطة النجدة عثرت على جثة رجل مجهول الهوية عليها آثار إطلاق نار فى منطقة حى البساتين التابعة للشعب شمإلى بغداد".

وكانت الشرطة العراقية قد أفادت، فى وقت سابق، بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبى جنوبى العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.