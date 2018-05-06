مقتدى الصدر يدعو الأكراد للمشاركة بقوة فى الانتخابات البرلمانية العراقية







بغداد (أ ش أ)

دعا زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر اليوم الأحد، الأكراد إلى المشاركة بقوة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة..مطالبا إياهم بأن تعلو أصواتهم فوق الظلم والفساد.

وقال الصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) اليوم - "إن الانتخابات والعملية الديمقراطية سنت لكل الطوائف لا للأغلبية فقط"..مضيفا :"لابد لصوت الأكراد أن تعلو على الظلم والفساد كما علا صوت شيعة العراق وسنته"..داعيا الأقليات الأخرى بأن تشارك بكل ثبات وعزم.

وكان زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر قد دعا فى وقت سابق إلى تظاهرة مليونية للتحشيد إلى المشاركة فى الانتخابات التشريعية لعضوية مجلس النواب فى دورته الرابعة المقررة فى الثانى عشر من الشهر الجارى.