مصرع 4 أشخاص فيضانات اجتاحت محافظة دهوك بالعراق

مصرع 4 أشخاص فيضانات اجتاحت محافظة دهوك بالعراقالأحد، 06 مايو 2018 09:49 ص
فيضانات ـ صورة أرشيفية
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أعلنت مديرية شرطة دهوك بالعراق مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات التى اجتاحت المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة .
وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة هيمن سليمان، فى بيان اليوم الأحد، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى دهوك جراء الفيضانات التى اجتاحت المحافظة أمس السبت، مشيرا إلى أن الفيضانات أدت إلى غرق أكثر من 30 سيارة .
وكان المتحدث باسم مديرية الدفاع المدنى فى دهوك بيوار عبدالعزيز قد أعلن أن فيضانات قوية اجتاحت مركز دهوك والمناطق المحيطة بها .
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