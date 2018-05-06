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الأحد، 06 مايو 2018 10:49 ص
خالد صلاح
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مصرع 4 أشخاص فيضانات اجتاحت محافظة دهوك بالعراق

الأحد، 06 مايو 2018 09:49 ص
مصرع 4 أشخاص فيضانات اجتاحت محافظة دهوك بالعراق فيضانات ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أعلنت مديرية شرطة دهوك بالعراق مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات التى اجتاحت المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة .

وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة هيمن سليمان، فى بيان اليوم الأحد، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى دهوك جراء الفيضانات التى اجتاحت المحافظة أمس السبت، مشيرا إلى أن الفيضانات أدت إلى غرق أكثر من 30 سيارة .

وكان المتحدث باسم مديرية الدفاع المدنى فى دهوك بيوار عبدالعزيز قد أعلن أن فيضانات قوية اجتاحت مركز دهوك والمناطق المحيطة بها .

 


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