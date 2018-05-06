مساعد الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده تعزيز التعاون العربى والأفريقى







الخرطوم ( أ ش أ)

أكد مساعد الرئيس السودانى، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، حرص بلاده على تعزيز التعاون العربى الأفريقى فى كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بالخرطوم، بالمدير العام للمعهد الثقافى الأفريقى العربى، الدكتور محمد سالم الصوفى، والأمين العام لمجلس الشباب العربى والأفريقى، عوض حسن.

وشدد إبراهيم على دعم السودان الدائم لجهود مجلس الشباب العربى والأفريقى فى ترقية وتطوير شباب الدول العربية والأفريقية وتعزيز التواصل بينهم .

وقال أمين عام المجلس، فى تصريح صحفي، إنه تم خلال اللقاء إطلاع مساعد الرئيس على تدشين جائزة "أفرابيا" للشباب العربى والأفريقي، التى انطلقت أمس السبت بحضور الشركاء من الدول العربية والأفريقية.

وأضاف أن مساعد الرئيس تلقى تنويرا مفصلا حول دور جائزة "أفرابيا" فى دعم التعاون العربى والأفريقي، خاصة فى المجال الثقافى والتعريف بالوجه المشرق للسودان فى إطار الدبلوماسية الشعبية، موضحا أن الجائزة تضم مجالات القصة القصيرة والشعر والفن التشكيلي، ويبلغ مجموع جوائزها نحو 100 مليون دولار .