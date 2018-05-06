video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مساعد الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده تعزيز التعاون العربى والأفريقى

الأحد، 06 مايو 2018 04:26 م
مساعد الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده تعزيز التعاون العربى والأفريقى الرئيس السودانى عمر البشير


الخرطوم ( أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد مساعد الرئيس السودانى، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، حرص بلاده على تعزيز التعاون العربى الأفريقى فى كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بالخرطوم، بالمدير العام للمعهد الثقافى الأفريقى العربى، الدكتور محمد سالم الصوفى، والأمين العام لمجلس الشباب العربى والأفريقى، عوض حسن.

وشدد إبراهيم على دعم السودان الدائم لجهود مجلس الشباب العربى والأفريقى فى ترقية وتطوير شباب الدول العربية والأفريقية وتعزيز التواصل بينهم .

وقال أمين عام المجلس، فى تصريح صحفي، إنه تم خلال اللقاء إطلاع مساعد الرئيس على تدشين جائزة "أفرابيا" للشباب العربى والأفريقي، التى انطلقت أمس السبت بحضور الشركاء من الدول العربية والأفريقية.

وأضاف أن مساعد الرئيس تلقى تنويرا مفصلا حول دور جائزة "أفرابيا" فى دعم التعاون العربى والأفريقي، خاصة فى المجال الثقافى والتعريف بالوجه المشرق للسودان فى إطار الدبلوماسية الشعبية، موضحا أن الجائزة تضم مجالات القصة القصيرة والشعر والفن التشكيلي، ويبلغ مجموع جوائزها نحو 100 مليون دولار .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السودان تستدعى سفير أفريقيا الوسطى احتجاجا على مقتل أحد أفراد بعثتها فى بانجى

نائب رئيس السودان: استمرار حملة جمع السلاح حتى يعم السلام كافة أرجاء البلاد

وزير الكهرباء: توقيع خط الربط مع السعودية خلال شهرين.. وآخر مع السودان

السودان

اخبار السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

البشير




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة