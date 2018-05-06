محافظ سوهاج : الانتهاء من حملة مكافحة القوارض والحشرات 16 مايو

محافظ سوهاج : الانتهاء من حملة مكافحة القوارض والحشرات 16 مايوالأحد، 06 مايو 2018 04:46 م
ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن مديرية الزراعة قد بدأت في تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض والحشرات عقب ازالة المحاصيل الشتوية للموسم الزراعي 2018 وذلك فى الفترة من اليوم 6 مايو وتستمر حتي 16 مايو الحالي ، ولمدة 10ايام بجميع انحاء المحافظة،وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة لوقاية المحاصيل الزراعية ، والحفاظ على البيئة بشكل عام.
وأوضحت الدكتورة أمل اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج فى بيان للمحافظة ،أن الحملة القومية لمكافحة القوارض تتم بالتنسيق مع مديريات الإصلاح الزراعي، والصحة والطب البيطرى، والرى، وجهاز شئون البيئة بالمحافظة ، وسوف تستهدف الحملة حقول المزارعين والترع بمختلف مراكز المحافظة ، مشيرة بأنه ستقوم ادارة القوارض بالمديرية تحت اشراف المهندس مصطفي الشاذلي مدير الإدارة بعقد ندوات للمزارعين للتعريف بالآفات والحشرات المختلفة ، وأخطارها الجسيمة على المحاصيل الزراعية، وكيفية رصدها ومكافحتها .
وكلف المحافظ مسئولي مديرية الزراعة بالمحافظة بتكثيف اللقاءات والندوات مع المزارعين بمختلف مراكز المحافظة لتعريفهم بسبل الوقاية من الآفات وأحدث الأساليب الزراعية التي تساهم في جودة المحاصيل الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني للمزارعين.
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