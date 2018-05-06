محافظ دمياط يناقش استكمال أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بعزبة البرج

محافظ دمياط يناقش استكمال أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بعزبة البرجالأحد، 06 مايو 2018 02:11 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
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ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع السفير عبدالرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة استكمال إنشاء مكتبة مصر العامة بعزبة البرج وذلك بحضور السفير رضا الطايف مدير صندوق مكتبات مصر العامة و أحمد أمان منسق عام المكتبات.
أكد المحافظ فى بيان له أنه تم تخصيص مبلغ مليون و250 ألف جنيه كتكلفة مبدئية لاستكمال تلك الأعمال والذى توقف لعدة سنوات،كما أكد أنه تم تكليف مديرية الإسكان لعمل مقايسة جديدة للبدء فى أعمال الطرح والترسية مضيفا أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال شهور.
وتوجه المحافظ بالشكر للسفير الريدى والسفير الطائفى و أحمد أمان على دعمهم الغير مسبوق لمكتبات مصر العامة بالمحافظة.
كما افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة معرض الفن التشكيلى الذى تقيمه كلية الفن التطبيقية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة والذى يستمر حتى يوم 9 مايو الحالى.
وذلك بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة و أحمد امان منسق عام مكتبات مصر العامة والدكتور حاتم ادريس عميد كلية الفنون التطبيقية.
وتفقد المحافظ أعمال المعرض من منتجات يدوية ولوحات ومنسوجات واكسسوارات بأيدى طلاب كلية الفنون التطبيقية حيث أبدى المحافظ إعجابه الشديد بتلك الأعمال التي توضح الحس الفنى والابداعى لدى الطلاب وتوجه المحافظ لهم بالشكر على ما قدموه من أعمال متمنيا لهم التوفيق والسداد.
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