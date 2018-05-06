محافظ دمياط يفتتح معرض ufurm للأثاث غدا







دمياط - معتز الشربينى

يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، غدا الاثنين،معرض ufurm"" للأثاث التابع للجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتوريد الأثاث، واستيراد الخامات برئاسة محمود البربير رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحضور ممثلى الغرفة التجارية والنائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب

يذكر إنه تم تدشين هذه الجمعية فى مارس الماضى كأول كيان صناعى يضم عدد من العاملين بقطاع صناعة الأثاث، تحت مظلة واحدة ويحمل مسمى الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتوريد الأثاث، واستيراد المواد الخام بدمياط، ويهدف إلى وضع خطة عمل شاملة تخدم الصانع والتاجر والمستهلك، وتدعم الدولة من خلال قانون التعاون الإنتاجي، وهو الكيان المشهر برقم 797 لسنة 2017 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى مديرية التضامن الاجتماعى دمياط.