محافظ دمياط يفتتح معرض "أهلا رمضان" بميدان الساعة بدمياط‏ ويتفقد المعروض من السلع

دمياط معتز الشربينى

افتتح مساء اليوم صباح الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط معرض السلع الرمضانية "أهلا رمضان" الذى إقامته الغرفة التجارية بالتنسيق مع عدد من الشركات ومديرية التموين والذى اقيم بميدان الساعة علي كورنيش النيل بدمياط وذلك فى اطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين عبر المنافذ وسيارات البيع والمعارض خلال شهر رمضان

وقد تفقد المحافظ المعروض من السلع وشهد عملية البيع والشراء وتجول في أقسام المعرض رافقه المهندس محمد الزيني عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية وسكرتير عام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والمصالح ومدير عام التموين وممثلى المجتمع المدنى .



وتابع المحافظ التسعيرة على السلع المعروضة والتأكيد علي تواجد السلع التموينية والاستراتيجية الأساسية في مقدمة المعروضات ،وأكد المحافظ على توفير السلع الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة لصالح المواطن البسيط .