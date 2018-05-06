محافظ القليوبية يناقش إنشاء مجمع مدارس بمدينة طوخ على مساحة 3000 متر

القليوبية نيفين طه

اجتمع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم مع إدارة التخطيط العمرانى، لمناقشة إنشاء مجمع مدارس على مساحة 3000 متر بمدينة طوخ بشارع أحمد عبد العزيز على قطعة أرض صادر لها قرار نزع ملكية لصالح هيئة الأبنية التعليمية، حيث ناقش عشماوى مع الإدارة إمكانية تعديل خط التنظيم ليتم الاستفادة من إجمالى المساحة والبدء فى إنشاء المجمع فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك، فى إطار خطة التوسعات التى يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين، للقضاء على نظام الفترتين وذلك عبر توفير قطع أراضى، حيث تسعى المحافظة جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية ، مركز شرطة قليوب ، فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف المرور على المراكز والأقسام والمواقع الشرطية و الاجتماع داخل ديوان المركز بالقوات للتوعية بقواعد الأمن الذاتى الخاصة بهم والتأكيد على حسن معاملة المواطنين ، واخذ كافة البلاغات بالنوبتجية مع سرعة انجاز المحاضر لهم.

وشدد مدير الأمن، على ضرورة التواجد الميدانى بالشارع والعمل على ضبط العناصر الجنائية المسجلة خطر وذوى المعلومات والمحكوم عليهم والهاربين، الأمر الذى يؤدى إلى منع وقائى للجريمة وشعور المواطن بالأمن، وتفقد مدير أمن القليوبية، الحجز والسجن بالمركز لمتابعة إجراءات التهوية والتفتيش الدورى رعاية الجانب الإنسانى للمحجوزين.