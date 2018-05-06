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محافظ الدقهلية : توريد 157 ألف طن قمح للصوامع والشون من المزارعين

الأحد، 06 مايو 2018 04:14 م
محافظ الدقهلية : توريد 157 ألف طن قمح للصوامع والشون من المزارعين قمح -أرشيفية


الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي،محافظ الدقهلية، اليوم الاحد، توريد 157 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح حتى الآن للشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح من المزارعين والموردين التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين بأنحاء المحافظة.
 
وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم،أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والاحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافه المواقع والابلاغ الفوري عن ايه معوقات ليتم تلافيها اولا بأول بالتنسيق مع غرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس مختار الخولى،وكيل الوزارة السكرتير المساعد للمحافظة،وعضويه كافه الاجهزة التنفيذية المختصة.
 
وأشار الشعراوي، لوجود لجان متابعه ميدانيه من الوحدات المحلية والادارة العامة للمتابعة بالديوان العام تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها اولا بأول لغرفه العمليات الرئيسية لسرعه التجاوب الفوري مع ايه احداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الاجراءات الفورية للتيسير على الموردين، مؤكداً على تضافر الجهود من اجل موسم توريد ناجح باعتبار قضيه القمح قضيه قومية.
 
 
 

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