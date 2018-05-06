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محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير بطريق النصر و المطار بالغردقة

الأحد، 06 مايو 2018 12:21 م
محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير بطريق النصر و المطار بالغردقة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر


البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر،اليوم الأحد، أعمال رفع الكفاءه بطريق النصر بالغردقة، وكذلك أعمال التجميل والتطوير بطريق المطار .

ووجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، شركة المقاولون العرب بسرعة الإنتهاء من تركيب البدورات والانترلوك بطريق النصر، حتي يتم البدء في أعمال الزراعة به، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الأعمال هو خدمة المواطنين ،وظهور الغردقة بالمظهر الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية .

كما تفقد محافظ البحر الأحمر،أعمال التجميل بالجزيرة الوسطي بطريق المطار أمام منطقة مبارك 8، مشددا علي سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بالجزيرة .

 

 


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