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الأحد، 06 مايو 2018 05:52 م
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محافظة الأقصر: رفع حالة الإستعداد القصوى تحسباً للأمطار والعاصفة الترابية

الأحد، 06 مايو 2018 04:54 م
محافظة الأقصر: رفع حالة الإستعداد القصوى تحسباً للأمطار والعاصفة الترابية محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت محافظة الأقصر منذ قليل حالة الطوارىء ورفع درجة الإستعدادات القصوى تحسباً للتغييرات المناخية، التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة، مؤكدا أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة، لمتابعة لمواجهة أى أثار سلبية قد تنتج عن التغييرات المناخية ، مع الإستعداد لهبوب عاصفة ترابية آخرى أو سقوط امطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

وجاءت تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر فى بيان له، لكافة الجهات المختصة برفع درجة الأستعداد القصوى لمجابهة أى أزمات محتملة، كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.

ووقالت المحافظة أنه تم تكليف رؤساء المدن والمراكز بمراجعة موقف السائقين والمهمات الخاصة ،بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة، وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها .

 

 


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