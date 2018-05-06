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ليبرمان: إسرائيل ستضطر لتقديم تنازلات مقابل نقل السفارة الأمريكية للقدس

الأحد، 06 مايو 2018 12:28 م
ليبرمان: إسرائيل ستضطر لتقديم تنازلات مقابل نقل السفارة الأمريكية للقدس ليبرمان


غزة (أ ش أ)
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن إسرائيل "سوف تضطر إلى تقديم تنازلات للفلسطينيين" بعدما تنقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف ليبرمان، فى تصريحات نقلتها صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، "لا يوجد شىء دون مقابل".مضيفا :"سيكون هناك ثمن لافتتاح السفارة الأمريكية فى القدس وهو أمر يستحق أن يُدفع لأجله".

واعتبر أن نقل السفارة الأمريكية يعد أمرًا هامًا وتاريخيًا (حسب زعمه).

وقال إنه "كان يأمل بالطبع ألا تطالب واشنطن بتقديم أى تنازلات"، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم احتجاجات ضد نقل السفارة.

وأدلى ليبرمان بهذه التصريحات قبيل مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المقرر إقامتها فى 14 مايو الجاري، وسط تكهنات بأن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، سيكشف عن خطة سلام لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى بعد وقت قصير من الافتتاح.

 


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