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لإعتماد برنامج درجة الماجستير وتكنولوجيا الإتصالات ..

لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات تزور جامعة أسوان

الأحد، 06 مايو 2018 03:38 م
لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات تزور جامعة أسوان جانب من الزيارة


أسوان – صلاح المسن
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استقبل  الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان،اليوم الأحد،لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلي للجامعات.

وأكدت جامعة أسوان فى بيان لها اليوم،أن الزيارة تهدف إلي إعتماد برنامج درجة الماجستير وتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات والتعليم من أجل التنمية المستدامة،حيث تم تشكيل لجنة القطاع من خلال المجلس الأعلي للجامعات لتخصص برنامج درجة الماجستير،ومن المقرر أن يتم منح  درجة الماجستير للدراسين من جامعة أسوان بالتعاون والتنسيق مع جامعة هيولوبليس وجامعة فيدراك بقبرص.

وأوضحت الجامعة،أن اللجنة  مكونة من الدكتور إبراهيم الحناوي العميد الأسبق لكلية الحاسبات والمعلومات ،بجامعة الزقازيق والمشرف العام علي البرامج الجديدة بالمجلس الأعلي للجامعات والدكتور عادل ابو المجد سويسي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط ،وعضو لجنة القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات وعضولجنة الترقيات.

وحضر الإجتماع الدكتور ياسر عبد الحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان و الدكتور عادل عبدالفهيم والدكتور وجدي صابر والدكتور محمد أبوالليل والدكتور أحمد العطيفى.

   

إعتماد درجة ماجستير مشتركة بين جامعة أسوان وجامعة فيدراك وجامعة هيولوبليس  (1)
إعتماد درجة ماجستير مشتركة بين جامعة أسوان وجامعة فيدراك 

 

إعتماد درجة ماجستير مشتركة بين جامعة أسوان وجامعة فيدراك وجامعة هيولوبليس  (2)
إعتماد درجة ماجستير مشتركة بين جامعة أسوان وجامعة هيولوبليس 

 

إعتماد درجة ماجستير مشتركة بين جامعة أسوان وجامعة فيدراك وجامعة هيولوبليس  (3)
إعتماد درجة ماجستير مشتركة بين جامعة أسوان وجامعة فيدراك 

 


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