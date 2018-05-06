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كتائب القسام تكشف تفاصيل المخطط الاستخباراتى الإسرائيلى فى غزة

الأحد، 06 مايو 2018 12:57 م
كتائب القسام تكشف تفاصيل المخطط الاستخباراتى الإسرائيلى فى غزة قتلى كتائب القسام


كتب - أحمد جمعة
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كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس عن تفاصيل عملية مقتل 6 من سلاح الهندسة التابع للفصيل المسلح، يوم أمس السبت، مؤكدة أن أسماء ضحايا كتائب القسام هم القائد الميدانى محمود وليد حسن الأستاذ، والقائد الميدانى وسام أحمد محمد أبو محروق، والقائد الميدانى طاهر عصام سلامة شاهين، والقائد الميدانى موسى إبراهيم محمود سلمان، والقسامى محمود محمد عبد الرحمن الطواشى، والقسامى محمود سعيد حلمى القيشاوى.

 

وأكدت كتائب القسام فى بيان صحفى لها أن قياداتها لقوا حتفهم فى مهمةٍ أمنية وميدانية كبيرة، حيث كانوا يتابعون أكبر منظومة تجسسٍ فنية زرعها الاحتلال في قطاع غزة، موضحة أن هذا المخطط الاستخباراتى التجسسى الكبير  كان يعول عليه العدو الصهيونى وأجهزة مخابراته، مشيرة إلى أن المنظومة الخطيرة كانت تحمل فى تركيبتها التفجير الآلى (التفخيخ) كما أعدها العدو الصهيونى.

 

وأشارت كتائب القسام إلى أن مسيرة الجهاد والمقاومة تسير بكل قوة وثقة نحو تحقيق وعد الله بالنصر والتحرير، محملة العدو الإسرائيلى المسئولية المباشرة عن هذه الجريمة وعن جرائم أخرى سابقة.


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