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فلسطينيون يتداولون صورا لشهيدين سقطا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

الأحد، 06 مايو 2018 03:05 م
فلسطينيون يتداولون صورا لشهيدين سقطا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة استشهاد فلسطينى


كتب - أحمد جمعة
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نشر عدد من الصحفيين الفلسطينيين صورا لشهيدين اثنين سقطا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، استشهاد فلسطينى ثانى شرق خان يونس فى قطاع غزة.

 

وقالت وزارة الصحة فى بيان مقتضب: "استشهاد محمد خالد أبو ريدة 20 عام متأثر بجراحه التى أصيب بها قبل قليل ليرتفع عدد الشهداء شرق خان يونس لإلى اثنين."

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واستشهد منذ قليل بهاء عبد الرحمن قديح 23 عام شرق خان يونس برصاص الاحتلال الإسرائيلى.

يذكر أن المئات من المواطنين الفلسطينيين قد أصيبوا بالرصاص الحى وبالاختناق فى الجمعة السادسة من مسيرات العودة التى أطلق عليها اسم مسيرة "عمال فلسطين".

 

 


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