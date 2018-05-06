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غدا.. الأردن يستضيف فعاليات معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2018"

الأحد، 06 مايو 2018 04:08 م
غدا.. الأردن يستضيف فعاليات معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2018" الجيش الأردنى


عمان (أ ش أ)
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تستضيف العاصمة الأردنية عمان غدا الاثنين، أعمال الدورة الـ12 لمعرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2018" المتخصص فى شئون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة والأمن القومى، وذلك برعاية العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

وقال مدير عام المعرض عامر الطباع - فى بيان اليوم الأحد، "إن المعرض يمثل المعرض الدفاعى الأكبر فى العالم المتخصص فى مجال العمليات الخاصة والأمن القومى والوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يركز على جميع شئون ومعدات ومستلزمات قوات العمليات الخاصة وقوات حفظ السلام والأجهزة الأمنية والتجهيزات الدفاعية ومجالات التدريب والتنظيم لهذه القوات".

وأضاف أن سوفكس، الذى يحظى منذ انطلاقته برعاية الملك عبد الله الثاني، يمثل منتدى عالميا للحوار لكل الدول التى تسعى إلى السلم والأمن العالميين، مشيرا إلى أن هذه هى الرسالة والهدف الأساسى له.

وأوضح الطباع أن المعرض يستهل فعالياته بمؤتمر قادة قوات العمليات الخاصة تحت عنوان (الحروب الهجينة فى المنطقة الرمادية الدولية، البيئة العملياتية المتغيرة)، وذلك بحضور أكثر من 600 مشارك من بينهم وزراء دفاع ورؤساء أركان وكبار ضباط قوات العمليات الخاصة والقوات البرية والجوية فى المنطقة، إلى جانب عدد من صناع القرار ومخططى وواضعى الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن القومى والعالمى للعمل على بناء جسور التفاهم والتعاون لتوطيد السلام العالمى.

ونوه بأن أكثر من 350 شركة من 35 دولة ستشارك فى المعرض، الذى يفتتح برعاية العاهل الأردنى بعد غد الثلاثاء، فى قاعدة الملك عبد الله الأول الجوية فى عمان، ويستمر ثلاثة أيام.

 


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