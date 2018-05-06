ضبط 25 هاربا من أحكام و11 متهما بالتعرض لأنثى فى حملة أمنية بدمياط

ضبط 25 هاربا من أحكام و11 متهما بالتعرض لأنثى فى حملة أمنية بدمياطالأحد، 06 مايو 2018 08:00 ص
حملة أمنية
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شن رجال الشرطة بمديرية أمن دمياط حملة موسعة لإعادة الانضباط للشارع الدمياطى، ورفع كافة الإشغالات والمخالفات بقرية عزبه اللحم، وباب الحرس، وميدان الشهابية، بناء علي تعليمات اللواء مجدي أبوالعز مدير الأمن وتوجيهات العميد السعيد شكري مدير المباحث و بإشراف العميد حسام الباز رئيس مباحث المديرية وبرئاسة المقدم أحمد سلامة مفتش مباحث قسم ثان، وبمشاركة الرائد احمد الدمرداش رئيس مباحث قسم ثان والنقيب عبدالله رمضان والنقيب سامح دندوشه معاونا قسم ثان.
وأسفرت الحملة عن ضبط 25 محكوما عليهم بإجمالي 30 حكما جزئى - و10مستأنف، بالإضافة إلى ضبط عدد 5 قطع سلاح أبيض، وضبط وإحضار١١ حالة تعرض لأنثى، 5 مقاهى بدون ترخيص، كما تم فحص 9 مسجل شقى خطر.
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