video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 08:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 25 هاربا من أحكام و11 متهما بالتعرض لأنثى فى حملة أمنية بدمياط

الأحد، 06 مايو 2018 08:00 ص
ضبط 25 هاربا من أحكام و11 متهما بالتعرض لأنثى فى حملة أمنية بدمياط حملة أمنية


دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

شن رجال الشرطة بمديرية أمن دمياط حملة موسعة لإعادة الانضباط للشارع الدمياطى، ورفع كافة الإشغالات والمخالفات بقرية عزبه اللحم، وباب الحرس، وميدان الشهابية، بناء علي تعليمات اللواء مجدي أبوالعز مدير الأمن وتوجيهات العميد السعيد شكري مدير المباحث و بإشراف العميد حسام الباز رئيس مباحث المديرية وبرئاسة المقدم أحمد سلامة مفتش مباحث قسم ثان، وبمشاركة الرائد احمد الدمرداش رئيس مباحث قسم ثان والنقيب عبدالله رمضان والنقيب سامح دندوشه معاونا قسم ثان.

وأسفرت الحملة عن  ضبط 25 محكوما عليهم بإجمالي 30 حكما جزئى - و10مستأنف، بالإضافة إلى ضبط عدد 5 قطع سلاح أبيض، وضبط وإحضار١١ حالة تعرض لأنثى، 5 مقاهى بدون ترخيص، كما تم فحص 9 مسجل شقى خطر.

 


إضافة تعليق

اخبار دمياط

دمياط

مباحث دمياط

حوادث دمياط

اخبار المحافظات




لا تفوتك
رجل أعمال يقتل أولاده الثلاثة وزوجته وينتحر بمسدسه فى الرحاب

رجل أعمال يقتل أولاده الثلاثة وزوجته وينتحر بمسدسه فى الرحاب

فيديو.. مرتضى منصور يكشف اسباب اعتذار تركى آل الشيخ عن رئاسة الزمالك: أهلاوى بشكل يغيظ.. كنت أعلم أنه سيعتذر لأنه يعشق ناديه لدرجة "الحمى".. ويشدد: لن يدعم الزمالك ولن نغضب منه ويكفى استقباله لنا

فيديو.. مرتضى منصور يكشف اسباب اعتذار تركى آل الشيخ عن رئاسة الزمالك: أهلاوى بشكل يغيظ.. كنت أعلم أنه سيعتذر لأنه يعشق ناديه لدرجة "الحمى".. ويشدد: لن يدعم الزمالك ولن نغضب منه ويكفى استقباله لنا

صور.. المشير طنطاوى وجمال وعلاء مبارك فى عقد قرآن نجل شوقى غريب.. جيل 2006 أبرز الحضور بقيادة المعلم حسن شحاتة.. وتواجد للصقر وفتحى وشوبير ونبيه وأحمد فتحى وجدو

صور.. المشير طنطاوى وجمال وعلاء مبارك فى عقد قرآن نجل شوقى غريب.. جيل 2006 أبرز الحضور بقيادة المعلم حسن شحاتة.. وتواجد للصقر وفتحى وشوبير ونبيه وأحمد فتحى وجدو

بالخطوات.. كيف تحصل على تحديث ويندوز 10 "April 2018 Update"

بالخطوات.. كيف تحصل على تحديث ويندوز 10 "April 2018 Update"

4 أقول فى حكم صيام النصف الثانى من شعبان.. تعرف عليها

4 أقول فى حكم صيام النصف الثانى من شعبان.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة