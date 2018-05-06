ضبط عاطل بحوزته 173 قطعة من مخدر الحشيش بكفر الزيات بالغربية







الغربية - محمد طارق

تمكن الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث كفر الزيات بمحافظة الغربية من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته 173 قطعة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.

كانت معلومات قد وردت لرئيس المباحث بقيام المدعو " محمد ل ح " 20 سنه ومقيم بدائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط وبحوزته 173 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام ، مبلغ مالى حصيلة الاتجار ، هاتف محمول ، مركبة "توك توك " ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ومركبة التوك توك لتسهيل التنقل لترويج المواد المخدرة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .