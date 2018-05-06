صور .. وكيل التربية والتعليم بجنوب سيناء يتفقد سير الامتحانات

صور .. وكيل التربية والتعليم بجنوب سيناء يتفقد سير الامتحاناتالأحد، 06 مايو 2018 10:38 ص
خلال تفقد اللجان
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تفقد مصطفى الزغبى وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء صباح اليوم الأحد، عملية سير الامتحانات بمدرسة رفاعة الطهطاوى الاعدادية بنين، حيث يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الاعدادى الامتحانات فى مادتى الجبر الإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الطلاب لوكيل المديرية أن الطباعة الخاصة بأوراق الامتحانات جيدة ولا توجد أى شكاوى من صعوبة الامتحانات ، فى حين طالب الزغبى بالتصحيح أولا بأول وعدم رصد الدرجات بالكشوف إلا بعد مراجعة نسبة العشرة فى المائة من أوراق الإجابة.
وأكد الزغبى على المراجعة الجيدة والدقة فى التصحيح والرصد ،واطمأن الزغبى على عمال التصحيح للمواد السابقة
يذكر أن امتحانات النقل للصفين الرابع والخامس الابتدائى انطلقت أمس السبت ، فى حين اختتم الخميس الماضى امتحانات الصفين الثانى والثالث الابتدائى بينما واصل صفوف النقل للمراحل المختلفة الامتحانات اليوم.
كما تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائى الأربعاء المقبل بينما تنطلق امتحانات الشهادة الاعدادية السبت 12 مايو وتنتهى الخميس 17 مايو.
وكيل المديرية يتفقد الامتحانات
وكيل المديرية خلال تفقد الطلاب
وكيل مديرية التربية والتعليم خلال تفقده الامتحانات
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