صور.. وقفة للصحفيين فى رام الله رفضا لاعتداءات الاحتلال على زملائهم







كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهرعدد من الصحفيين الفلسطينيين أمام حاجز المحكمة العسكرى، عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة فى رام الله، واعتصموا أمام الحاجز، رفضا لاستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى بحقهم.

وعلّق الصحفيون صور الشهيدين الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو زاهر، اللذين استشهدا برصاص قناصة جيش الاحتلال فى قطاع غزة، على السواتر الأسمنتية المقامة على مدخل الحاجز.

وجاءت هذه المسيرة بدعوة من نقابة الصحفيين ضمن الفعاليات الدولية للاحتفاء باليوم العالمى لحرية الصحافة.

ويعتبر منع الحريات ليس جديدًا على الاحتلال الغاصب للأراضى الفلسطينية، حيث مؤخرًا تعنت الاحتلال الإسرائيلى فى منح أصحاب دور النشر المصرية والأردنية تصاريح للمشاركة فى معرض فلسطين الدولى للكتاب، وهذا ما أثار حالة من الغضب بين أصحاب دور النشر الراغبين فى دعم القارئ الفلسطينى.

يذكرأن، أصيب المئات من المواطنين بالرصاص الحى وبالاختناق فى الجمعة السادسة من مسيرات العودة التى أطلق عليها اسم مسيرة "عمال فلسطين".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن اجمالى اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على المسيرات السلمية شرق حدود قطاع غزة بلغت 1143 إصابة بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز.

وقامت قوات الاحتلال، بإطلاق وابل من قنابل الغاز اتجاه المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية وبطريقة عشوائية باستخدام طائرة لقنابل الغاز.



اشتباكات بين الاحتلال ومتظاهرين



جانب من الاشتباكات



جانب من الوقفة



جانب من الوقفة



وقفة الصحفيين