صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بقسم ومركز قليوب







القليوبية - نيفين طه

قاد اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة بقسم ومركز قليوب.

وشدد مدير الأمن، على ضرورة ضبط العناصر المسجلة وذوى المعلومات الجنائية، والمحكوم عليهم وفحص مستقلى الدراجات النارية والسيارات بدون لوحات وذلك للحد من ارتكاب الجرائم وشعور المواطن بالأمن والأمان.

شارك بالحملة مدير إدارة المرافق ووكيل إدارة المرور، ورئيس قسم تنفيذ الأحكام وضباط مباحث القسم والمركز وضباط المرور.