صور.. محافظ مطروح يستقبل القنصل الأمريكى بالإسكندرية لبحث التعاون المشترك







مطروح – حسن مشالي

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، نانسى كوربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، والوفد المرافق لها، بديوان عام المحافظة، لبحث أوجه التعاون بين محافظة مطروح والقنصلية الأمريكية بالإسكندرية.

وقال بيان عن محافظة مطروح، إن القنصل الأمريكي، أثنت على المجهود التى تتم بمحافظة مطروح، من مشروعات كبرى وأعمال تطوير، مضيفة بأن ذلك يعكس أن قيادة مطروح ذات فكر إستراتيجى ولها رؤية مستقبلية تسعى لتنمية المحافظة.

وأضافت كوريت، بأنها على استعداد لتقديم أوجه الدعم فى المجالات الثقافية والتعليمية ومنها تقديم 220 كتاب لمكتبة مصر العامة بمطروح.

وأكد محافظ مطروح، أن المحافظة تمتلك إمكانيات تنموية هائلة فى كافة المجالات، ولديها العديد من المقومات السياحية مع امتداد شواطئها، بالإضافة إلى واحة سيوة وما تتمتع به من مناخ متميز وإمكانيات اقتصادية هائلة، خاصة فى المجال الزراعى والسياحي.

وأضاف أبو زيد، أنه تم عقد المؤتمر الاقتصادى الدولى الأول بمطروح، ونجح فى جذب مزيد من الاستثمارات فى كافة المجالات، تقدر بنحو 140 مليار جنيه.

كما استطاعت محافظة مطروح، تطبيق منظومة الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين، كما تم حل أكبر مشكلة عانت منها المحافظة، وهى مشكلة نقص مياه الشرب، بحلها نهائيا ووصول منسوب ضخ المياه لمدينة مرسى مطروح العاصمة إلى 90 ألف مكعب يوميا، بعد أن كان يصلها 35 ألف متر يوميا فقط.

وأوضح أبو زيد، أن محافظة مطروح حظيت مثل باقى محافظات الجمهورية باهتمام ودعم القيادة السياسة، حيث تم تنفيذ شبكة من الطرق الجديدة لربط مطروح بالمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى إقامة مشروعات قومية عملاقة، مثل مشروع تنمية غرب مصر ومدينة العلمين الجديدة، والتوقيع على إقامة أول مشروع نووى على أرض الضبعة والعديد من المشروعات الأخرى.

وعقد لقاء على هامش زيارة القنصل الأمريكى بالإسكندرية لمحافظة مطروح، بالقاعة الصغرى، تم خلاله استعراض جهود المحافظة فى تنمية المواهب والاستغلال الأمثل لإمكانيات المحافظة، مع تدعيمها من خلال الاهتمام بالمجال التعليمي.

واستعرض الدكتور محمد إسماعيل رئيس فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، العمل بكليات فرع الجامعة بمطروح، من خلال 8 كليات، وجهودها فى خدمة المجتمع المحلى مع استحداث كليات جديدة ،تقوم على حسن استغلال الموارد الطبيعية والبيئية والاقتصادية، مثل الزراعة الصحراوية وعلوم البترول والتعدين، والسياحة والتمريض وغيرها مع استعداد المحافظة لافتتاح المرحلة الأولى من جامعة مطروح.

كما تم عرض مستويات التعليم بالجامعة، بداية من الشهادة الجامعية والدراسات العليا، ودور طلاب مطروح فى خدمة المجتمع المحلي، من خلال المبادرات كالتبرع بالدم والمعارض الخيرية وغيرها لخدمة أهالى مطروح.

واستعرض الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جهود المحافظة فى رعاية الموهوبين، من خلال المركز الاستكشافى المعد لاستقبال طلاب جميع مدن مطروح، مع توفير إقامة كاملة لهم، وحصول أبناء مطروح على مراكز متقدمة فى عدة مسابقات داخلية وخارجية وإقامة العديد من الورش والدورات التعليمية للموهوبين لثقل مواهبهم والمشاركة فى الدورات والمسابقات الداخلية والخارجية.

واستعرضت سحر صابر مدير مكتبة مصر العامة بمطروح، كيفية الاهتمام بالمواهب خاصة فى الصناعات اليدوية البسيطة، كعرائس الأطفال، مع تنظيم ورش العمل وعمل كورسات للغات المختلفة، مع تميز مكتبة مطروح على مستوى الجمهورية، وحصولها على المركز الأول على مستوى مكتبات محافظات مصر، كما يوجد بالمكتبة متحف للثراث.

واستعرضت مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطروح، جهود وتسويق وترويج إمكانيات المحافظة السياحية، مع استقبال السائحين وتوفير كافة البيانات، من خلال موقع المحافظة مع الاهتمام خاصة بالترويج لواحة سيوة.

بينما أكد محافظ مطروح الحرص على تسويق المحافظة بشكل جيد مع استغلال كافة المناسبات وتمتع المحافظة بطبيعة بيئية وسياحية متنوعة ، وطبيعية اجتماعية متشابهة ومستقرة ، خاصة واحة سيوة والاهتمام العالمى بها خاصة من منظمة الفاو وحصولها على شهادة "نظم التراث الزراعى ذات الأهمية العالمية"GIAHS – جياس، بما يجعل من هذه الواحة منطقة تراث زراعى ذات أهمية عالمية لحفاظها على النظم البيئية والتراثية فى زراعة النخيل، وتنظيم مهرجان التمور السنوى الرابع على التوالى بالتعاون مع الجانب الاماراتى لتحقيق الارتقاء بصناعة التمور وتحسين اساليب صناعتها وتسويق سيوة سياحيا وإعلاء القيمة السياحية لتلك الواحة الخلابة بما لديها من تعدد وتنوع سياحي.

وتقدم محافظ مطروح، بمقترح لعمل معرض للمشغولات والمنتجات البيئية واليدوية بمطروح، فى السفارة الأمريكية، مع عرض نموذج لذلك المعرض غدا بمكتبة مطروح العامة.

وفى نهاية اللقاء تم أهدى اللواء علاء أبو زيد درع المحافظة للقنصل الأمريكى تقديراً لزيارتها للمحافظة.



محافظ مطروح يستقبل القنصل العام الأمريكي



محافظ مطروح يستقبل القنصل العام الأمريكي



محافظ مطروح يستقبل القنصل العام الأمريكي



محافظ مطروح يستقبل القنصل العام الأمريكي