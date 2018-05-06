صور.. محافظ بنى سويف لخريجى الطب: "أنتم إضافة قوية لتطوير منظومة الصحة"







بنى سويف أيمن لطفى

شهد اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ،والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ،حفل تخرج الدفعة الـ 16 لكلية طب البشرى بقاعة "أهاب إسماعيل" ،بجامعة بنى سويف.

وقال المحافظ فى بيان له اليوم،موجها حديثه للخريجين" أنتم إضافة قوية لتطوير منظومة الصحة بالمحافظة ودعمها بالكوادر الطبية فى التخصصات المختلفة من الخريجين الجدد"، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية، منوها عن التحديات التى ستواجههم فى الواقع العملي، والسعى دائمًا لمواجهتها من أجل مستقبل أفضل لهم ولوطنهم ، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تخفيف الآلام عن كاهل المرضى وتنمية الوطن والارتقاء به.

وأكد محافظ بني سويف أثناء الإحتفالية التى حضرها الدكتور محمد خضر والدكتور علاء عبدالحليم نائبا رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الشرقاوي نقيب أطباء بني سويف، الدكتور محمد عبدالقادر عميد كلية الطب البشري ، الدكتور وائل الشاعر، والدكتورة داليا حسين وكيلي الكلية ، والدكتور محمد حسين معبد عميد كلية التمريض، والدكتور عمرو مسعود أستاذ جراحة المسالك البولية، على دور الجامعة المحوري في تحقيق خطة المحافظة لتحقيق تنمية مستدامة في كافة المجالات، وخروج خطواتها العملية إلى حيز التنفيذ بأسرع معدل، وذلك من خلال إمكاناتها البحثية والأكاديمية والخبرات العلمية والكوادر الوطنية، التي تمتلكها الجامعة، بجانب امتلاكها لهم وأقوى عنصر، ألا وهو الشباب الجامعي، الذي يستطيع الدفع بوتيرة انطلاق واستمرار الخطوات العملية في هذا الصدد.

كما أشار المحافظ ،إلى أن العمل التنفيذى بالمحافظة يعمل من خلال خطة مرحلية للنهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن ،من خلال المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة، واستكمال وتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ،وذلك فى إطار من التعاون المثمر بين الجامعة وكل الجهات المعنية والمعاونة

ومن جانبه ،قال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ،أن كلية الطب شهدت اليوم تخريج دفعة جديدة من الأطباء هم ثمرة جهد متواصل وتعاون بين مكونات العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هذا التفوق واستثماره فى تنمية الوطن والارتقاء به.

وفى ختام الحفل تم تكريم الخريجين الحاصلين، على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وأساتذة الكلية و الإداريين، فضلا عن ترديد الخريجين لقسم الأطباء خلف الدكتور أحمد الشرقاوي نقيب أطباء بني سويف.



حفل تخرج طب بنى سويف



حفل تخرج طب بنى سويف



حفل تخرج طب بنى سويف



حفل تخرج طب بنى سويف



حفل تخرج طب بنى سويف



حفل تخرج طب بنى سويف



حفل تخرج طب بنى سويف



حفل تخرج طب بنى سويف



حفل تخرج طب بنى سويف



حفل تخرج طب بنى سويف



حفل تخرج طب بنى سويف



حفل تخرج طب بنى سويف