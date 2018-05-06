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صور.. محافظ البحر الأحمر يفتتح منفذ "أهلاً رمضان" فى شارع النصر بالغردقة

الأحد، 06 مايو 2018 12:05 ص
صور.. محافظ البحر الأحمر يفتتح منفذ "أهلاً رمضان" فى شارع النصر بالغردقة محافظ البحر الأحمر يفتتح منفذ "أهلا رمضان


البحر الأحمر - عماد عرفة
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افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أمس السبت، منفذ بيع السلع الغذائية والخضراوات "أهلاً رمضان" بشارع النصر بالغردقة بحضور اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والمهندس ربيع اسماعيل مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر.

 

وأكد محافظ البحر الأحمر، إن السلع التى يتم عرضها فى المنفذ تقل بنسبة 25% عن المحلات التجارية الأخرى، مضيفاً أن المحافظة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان الكريم.

 المحافظ يفتتح منفذ أهلاً رمضان

المحافظ يفتتح منفذ أهلاً رمضان

كما أكد المحافظ، ضرورة التزام أصحاب السلاسل التجارية، بتخفيض أسعار السلع الغذائية، لتكون تخفيضات حقيقية يشعر بها المواطنين، خاصة محدودي الدخل، فى ظل ارتفاع الأسعار التي حدثت مؤخرًا للسلع الغذائية، مشيرًا إلى أن الغرض من هذا المنفذ هو خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم .

 منفذ أهلا رمضان بالغردقة

منفذ أهلا رمضان بالغردقة

كما أكد محافظ البحر الأحمر، على مدير مديرية التموين بالمحافظة بمراقبة جميع أسعار السلع الغذائية بكافة مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر تهدف إلى القضاء على غلاء الأسعار وجشع بعض التجار .

 إقبال الأهالى على المنفذ

إقبال الأهالى على المنفذ

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