صور.. محافظ الإسماعيلية وكامل الوزير يتابعان تطوير محاور الطرق المرورية







الإسماعيلية – جمال حراجى

التقى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية بمقر مشروع أنفاق قناة السويس الجديد، وفى حضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مهندس أسامة عبد العزيز مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، والدكتور مهندس السيد حجازى مدير عام تطوير العشوائيات.

وتابع المحافظ ورئيس الهيئة الهندسية ،الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التى يجرى تنفيذها على أرض الإسماعيلية ،بالتعاون والتنسيق فيما بين الهيئة والمحافظة، وتحت إشراف قيادات الهيئة الهندسية ،حيث أشاد المحافظ بجهود ودعم القوات المسلحة، لجميع المشروعات التى يجرى تنفيذها بالاسماعيلية فى الوقت الراهن .

وعلى جانب آخر، قام محافظ الإسماعيلية يرافقه السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري التخطيط العمرانى وتطوير العشوائيات ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية، بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال استكمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة، لتنمية الإسماعيلية وخدمة شعب ومواطني المحافظة والإقليم كاملا.

وشملت جولة المحافظ ومرافقيه متابعة الأعمال والتشطيبات، التى يجرى تنفيذها لتجميل وصيانة الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى، بداية من منطقة التقاء الطريق الدائرى مع طريق بورسعيد، وحتى ميدان مسجد الدوحة وميدان حارس التاريخ، والتى تشمل أعمال صيانة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة والكشافات ،وصيانة وإستبدال الكشافات بلمبات الليد الموفرة للطاقة وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار.

وأكد المحافظ ،خلال الجولة على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بتلك المناطق لسرعة انجازها وفقا للبرنامج الزمني المحدد له من اجل الحفاظ على الوجه الجمالي المشرق للمحافظة، مشيرا الى أن الإسماعيلية أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرا لموقعها الاستراتيجى الفريد فى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، وما تشهده من انجازات ومشروعات عملاقة.



المحافظ يستقبل اللواء كامل الوزير



المحافظ يتفقد المحاور المرورية



جولة المحافظ بالطرق



صيانة المسطحات الخضراء



منطقة الدائرى بالإسماعيلية



المحافظ والقيادات فى جولة بالمحاور المرورية