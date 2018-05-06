صور.. محافظ أسوان يتفقد وضع مصنع السكر بكوم أمبو لليوم الخامس







أسوان – عبد الله صلاح - ندى سليم

توجه اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، صباح اليوم، الأحد، إلى مصنع السكر بكوم أمبو، لتفقد آخر مستجدات الوضع، فى عمليات التبرد وإزالة المخلفات ورفع أثار الحريق التى تتم بجهود رجال الحماية المدنية بأسوان، ورافقه خلال الجولة عادل طلحا رئيس مجلس مدين كوم امبو وعدد من قيادات المحافظة والمسئولين بالمصنع، ووجه خلال زيارته بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التبريد، والتأكد من عدم تجدد الحريق مرة أخرى.

فى حين واصلت قوات الحماية المدنية بتوجيهات، الرائد هيثم محمد شحاته، وكيل إدارة الحماية، جهودها لليوم الخامس على التوالى، فى ظل درجة حرارة تقترب من 50 درجة مئوية، جميع أعمال تبريد الحريق واخماد الدخان الكثيف المتصاعد الناتج من الحادث، والذى يسبب إزعاج للمناطق السكنية المجاورة للمصنع، حيث تم الاستعانة بـ6 سيارات لإطفاء الأدخنة، كما تم الاستعانة بـ5 لوادر لرفع المخلفات من أرض المصنع على مساحة 30 فدانا.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قبل الحماية المدنية، بتوجهات المقدم هيثم محمد، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من رفع مايتراوح من 27 ألف إلى 30 ألف طن من مخلفات الحريق، والتى تتنوع بين مصاصات القصب التالفة والواح الخشب التى تعرضت للتدمير بالكامل، داخل مصنع الخشب الحبيبى الملحق بالمصنع.

وتبين من تقرير لجنة الحماية المدنية بأسوان، وجود شبكة إطفاء حريق بالمصنع كانت تعمل وليس بالكفاءة المطلوبة، لإطفاء حريق ضخم مثل الذى اندلع فى ظل درجات حرارة مرتفعة للغاية، ساهمت فى زيادة امتداد النيران.