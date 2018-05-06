صور.. قنصل عام الصين يزور مكتبة الإسكندرية .. ويؤكد:زيادة عدد سائحى الصين

صور.. قنصل عام الصين يزور مكتبة الإسكندرية .. ويؤكد:زيادة عدد سائحى الصينالأحد، 06 مايو 2018 03:35 م
تشون تاشيان القنصل العام للصين بالإسكندرية
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زار تشون تاشيان القنصل العام للصين بالإسكندرية، متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية،وكان فى إستقبالهم الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار والمشرف على مركز الدكتور زاهى حواس للمصريات فى مكتبة الإسكندرية.
وأبدى القنصل العام للصين والوفد المرافق له إعجابه الشديد بالمتحف والمقتنيات.
من جانبة أكد الدكتور عبد البصير فى بيان على عمق العلاقات بين البلدين خصوصا فى مجال الآثار، ودعا عبد البصير، إلى تنشيط السياحة الصينية وأعداد السائحين من الصين الى مصر.
يأتى ذلك فيما أكد القنصل العام للصين على أنه سيعمل على زيادة السياحة الصينية إلى مصر بنسبة الضعف و زيادة عدد سائحى الصين إلى مصر فى المرحلة القادمة.
قنصل الصين
قنصل الصين
قنصل الصين
قنصل الصين
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