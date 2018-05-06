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صور.. حمار يتجول بمركز شباب منفلوط.. وتخصيص 15 مليون جنيه لتطويره

الأحد، 06 مايو 2018 03:26 ص
صور.. حمار يتجول بمركز شباب منفلوط.. وتخصيص 15 مليون جنيه لتطويره حمار يتجول داخل مركز شباب منفلوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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اشتكى أهالى مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، من تأخر أعمال تطوير مركز شباب منفلوط، بالإضافة إلى تهالك المبانى وتوقف بعضها لسنوات، مما جعلها مأوى للخارجين على القانون ومقلب قمامة، فضلاً عن تجول حمارًا داخل أسوار المركز نتيجة لقربة من سوق الخضار.

 

وقال إبراهيم خليفة، أحد أهالى بمركز منفلوط، لـ"اليوم السابع": إن مركز شباب منفلوط أو كما يطلق عليه البعض الساحة الشعبية، برغم مساحته التى تقارب من 6 أفدنة يعانى من توقف أنشطته منذ فترة طويلة وسط استغاثات الأهالى وشباب المركز بالمسئولين ولكن دون جدوى.

 

وأضاف خليفة، أن تحول معلب كرة القدم إلى مقلب قمامة نظرا لانخفاضة الأرض عن مستوى سطح الشارع، بالإضافة إلى توقف الأنشطة الرياضية منذ فترة كبيرة، وتحول مركز الشباب إلى خرابة يتجول بداخلها الماشية؛ مناشدا الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بسرعة التدخل وإعادة تطوير مركز الشباب ليعود بالنفع على شباب المركز وتنمية مهاراتهم فى شتى المجالات.

 

من جانبه، قال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إنه فور توليه مسئولية الشباب والرياضة بالمحافظة، تم عمل خطة عاجلة لتطوير مركز شباب منفلوط، والتواصل مع وزارة الشباب لتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ خطة التطوير والتى تشمل على الاستفادة من مساحة الأرض التى تقترب من 6 أفدنة وإقامة منشآت من مقر إدارى لمركز الشباب وعمل ملاعب نجيل صناعى، وثلاثة ملاعب أخرى خماسى، بالإضافة إلى صالات للأنشطة الرياضية الأخرى.

 

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إلى الخطة العاجلة تشتمل أيضا إنشاء حمام سباحة وذلك لأول مرة فى منفلوط، مشيرًا إلى مطالبة وزارة الشباب إلى تخصيص نحو ما يقارب من 20 مليونًا لتنفيذ خطة التطوير حيث تم عقد لقاء مع اعضاء مجلس إدارة مركز شباب منفلوط، وحثهم على سرعة التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز منفلوط لإصدار قرار تخصيص لقطعة الأرض الفضاء.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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