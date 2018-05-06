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صور.. تعليم كفر الشيخ تنظم مؤتمر "تنمية الأخصائيين الاجتماعيين"

الأحد، 06 مايو 2018 10:56 م
صور.. تعليم كفر الشيخ تنظم مؤتمر "تنمية الأخصائيين الاجتماعيين" مؤتمر تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظم المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مؤتمرا بعنوان "التنمية المهنية للإحصائيين الاجتماعيين"، بحضور الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، ونائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد جعفر، نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

وحضر المؤتمر الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة بالوزارة، ووفاء عبدالله، المدير التنفيذى للمديرية، وأحمد الشربينى، وكيل النقابة العامة، ونقيب معلمى كفر الشيخ، ومحمد الدفراوى، موجه عام التربية الاجتماعية، وحمودة يونس مسئول اتحاد الطلاب بالمديرية، و87 موجه أول وموجه تربية اجتماعية، و345 أخصائى اجتماعى من مدارس المحافظة.

تخلل الندوة عدد من الفقرات وحوار بين قيادات المديرية ومجلس الأمناء وأساتذة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والأخصائيين الاجتماعيين، وفى نهاية المؤتمر كرم عميد المعهد الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،وأحمد جعفر، نائب رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة بالوزارة.

قالت الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة بالوزارة، إن الوزارة تدعم الأخصائى الاجتماعى فى عمله، وأنها على استعداد دعم الأنشطة الصيفية بمدارس المحافظ بـ300 ألف جنيه شريطة تقديم برنامج لتنفيذ الأنشطة الصيفية. 

وأشادت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدور الاخصائى، مؤكدة أن الأخصائى الاجتماعى تعرض فى فترة من الفترات لهجمة شرسه، ولكنها تعتبره دعامة المدرسة، فالمعلم يمنح الطلاب المعلومات ولكن الأخصائى تتعدد أدواره سواء الاجتماعية أو النفسية أو الأدبية أ الأخلاقية تجاه الطالب.

وأكد أحمد الشربينى نقيب المعلمين، أن النقابة تعمل جاهدة لخدمة المعلمين، بتوفير العديد من الخدمات، مشيراً إلى أن هناك تشاور مستمر وتعاون بين مديرية التربية والتعليم والنقابة لخدمة العملية التعليمية.

جانب من المؤتمر بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
جانب من المؤتمر بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تحيى الإحصائيين
وكيل تعليم كفر الشيخ تحيى الإحصائيين

 

الحضور من الأخصائيين
الحضور من الأخصائيين

 

الحضور فى المؤتمر
الحضور فى المؤتمر

 

جانب من الحضور من الإخصائيين
جانب من الحضور من الإخصائيين

 

وكيل الوزارة تقبل المصحف
وكيل الوزارة تقبل المصحف

 

نائب رئيس مجلس الأمناء
نائب رئيس مجلس الأمناء

 

صورة جماعية
صورة جماعية

 

الحضور من الاخصائيين
الحضور من الاخصائيين

 

رئيس الإدارة المركزية للأنشطة بالوزارة.
رئيس الإدارة المركزية للأنشطة بالوزارة.

 

تكريم نقيب المعلمين
تكريم نقيب المعلمين

 

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

 


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