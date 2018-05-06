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صور.. بدء فرز الأصوات بأول انتخابات نيابية فى لبنان

الأحد، 06 مايو 2018 06:35 م
صور.. بدء فرز الأصوات بأول انتخابات نيابية فى لبنان الانتخابات البرلمانية فى لبنان


وكالات الأنباء
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اختتمت فى لبنان عملية التصويت وبدأ فرز الأصوات بأول انتخابات برلمانية منذ نحو عقد، حيث ينتخب المواطنون 128 نائبا وفقا لقانون انتخاب جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلى ودوائر صغيرة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ويتنافس فى الانتخابات 597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة، منضوين فى 77 قائمة، للفوز بأصوات 3.7 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب، للوصول إلى البرلمان.

وبعد أسابيع من التجييش فى خطابهم السياسى بهدف استقطاب العدد الأكبر من الناخبين، التزم المرشحون منذ منتصف ليل الجمعة -  السبت بـ"الصمت الانتخابي"، بهدف إتاحة الفرصة أمام الناخبين لتحديد خياراتهم.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند 07:00 صباحا بالتوقيت المحلى فى 1880 مركز اقتراع موزّعة على 15 دائرة انتخابية، وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ وضعت الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر فى حالة جهوزية، وفق وزارة الداخلية.

وتجرى الانتخابات للمرة الأولى منذ العام 2009، بعدما مدّد البرلمان الحالى ولايته ثلاث مرات متتالية بسبب الانقسامات السياسية وبحجة التوصل لقانون انتخاب عصرى.

جانب من فرز الأصوات فى لبنان
جانب من فرز الأصوات فى لبنان

 

عمليات فرز الأصوات فى الانتخابات اللبنانية
عمليات فرز الأصوات فى الانتخابات اللبنانية

 

عمليات فرز الأصوات
عمليات فرز الأصوات

 

فرز الأصوات فى الانتخابات اللبنانية
فرز الأصوات فى الانتخابات اللبنانية

 

فرز الأصوات فى الانتخابات بلبنان
فرز الأصوات فى الانتخابات بلبنان

 

فرز الأصوات
فرز الأصوات

 


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