video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. الشعب التونسى يهجر اللجان الانتخابية فى أول انتخابات بلدية منذ الثورة

الأحد، 06 مايو 2018 02:23 م
صور.. الشعب التونسى يهجر اللجان الانتخابية فى أول انتخابات بلدية منذ الثورة انتخابات البلدية


كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

شهدت الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت فى انتخابات البلدية الأولى بتونس منذ الثورة عزوفا من الناخبين، حيث لم تتجاوز النسبة 7% فى حين شهدت بعض الولايات نسبة إقبال 1%.

62437-صور-انتخابات-تونس-(9)

وأعلنت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات عن نسب اقبال التونسيين على مكاتب الاقتراع بحسب الولايات هى تونس الأولى 4%، تونس الثانية 6%، بن عروس 7%، سيدي بوزيد 3%، قفصة 5 %، توزر 6 %، قبلي : 2%، قصرين 1 %، سوسة  3%، مهدية  5%، منستير 9%، صفاقس 1 بلغت  5%، وصفاقس 2 بلغت 4%، قابس 7%، مدنين  2 %، تطاوين  2%.

43724-صور-انتخابات-تونس-(6)

وتشمل سجلات الناخبين أكثر من 5.3 مليون ناخب، الأولى منذ الثورة، موزعين في أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع بمختلف المناطق لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية بـ 350 دائرة بلدية.

 

وبدأ التصويت صباح اليوم فى كامل ولايات تونس، حيث تشهد تلك الانتخابات تنافسا واضحا بين المدنية والإسلام السياسى، حيث يمثل التيار المدنى حزب نداء تونس فى حين تمثل حركة النهضة التيار الإسلامى، ويتنافس على مقاعد البلديات التونسية وهى الجماعة الإدارية الأولى فى التنظيم الحكومى، أكثر من 2070 لائحة انتخابية بين الأحزاب والمستقلين، بما يزيد عن 54 ألف مرشح فى 350 دائرة بلدية.

34943-صور-انتخابات-تونس-(2)
 

 

48371-صور-انتخابات-تونس-(1)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم .. التونسيون يشاركون فى أول انتخابات بلدية بعد الثورة

وزير داخلية تونس يفشل فى التصويت بالانتخابات لسقوط اسمه من سجل الناخبين

تونس

اخبار تونس

انتخابات البلدية

عزوف الناخبين




لا تفوتك
البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

وفاة خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

وفاة خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة