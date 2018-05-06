صور.. الشعب التونسى يهجر اللجان الانتخابية فى أول انتخابات بلدية منذ الثورة







كتبت آمال رسلان

شهدت الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت فى انتخابات البلدية الأولى بتونس منذ الثورة عزوفا من الناخبين، حيث لم تتجاوز النسبة 7% فى حين شهدت بعض الولايات نسبة إقبال 1%.

وأعلنت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات عن نسب اقبال التونسيين على مكاتب الاقتراع بحسب الولايات هى تونس الأولى 4%، تونس الثانية 6%، بن عروس 7%، سيدي بوزيد 3%، قفصة 5 %، توزر 6 %، قبلي : 2%، قصرين 1 %، سوسة 3%، مهدية 5%، منستير 9%، صفاقس 1 بلغت 5%، وصفاقس 2 بلغت 4%، قابس 7%، مدنين 2 %، تطاوين 2%.

وتشمل سجلات الناخبين أكثر من 5.3 مليون ناخب، الأولى منذ الثورة، موزعين في أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع بمختلف المناطق لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية بـ 350 دائرة بلدية.

وبدأ التصويت صباح اليوم فى كامل ولايات تونس، حيث تشهد تلك الانتخابات تنافسا واضحا بين المدنية والإسلام السياسى، حيث يمثل التيار المدنى حزب نداء تونس فى حين تمثل حركة النهضة التيار الإسلامى، ويتنافس على مقاعد البلديات التونسية وهى الجماعة الإدارية الأولى فى التنظيم الحكومى، أكثر من 2070 لائحة انتخابية بين الأحزاب والمستقلين، بما يزيد عن 54 ألف مرشح فى 350 دائرة بلدية.







