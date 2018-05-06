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صحة الشرقية تشكل لجنة للتحقيق فى أسباب انفجار جهاز تعقيم مستشفى القنايات

الأحد، 06 مايو 2018 02:36 م
صحة الشرقية تشكل لجنة للتحقيق فى أسباب انفجار جهاز تعقيم مستشفى القنايات محافظ الشرقية


الشرقية – إيمان مهنى
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شكل الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة للوقوف على أسباب انفجار جهاز تعقيم معدات طبية فى مستشفى القنايات المركزى، واستدعاء الشركة الموردة لمعرفة تاريخ الصيانة، وسبب العطل المفاجئ الذى أدى لذلك.

 

وأضاف وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد جهاز بديل فى المستشفى سيتم الاستعانة به لحين الانتهاء من صيانة الجهاز المتعطل، مشيرا إلى أنه وصل للمستشفى مدير الطب العلاجى وإدارة المستشفيات للتحقيق فى الواقعة ومتابعة سير العمل فى المستشفى.

 

من جانبه، أفاد مصدر أمنى، أنه لم يتم تحرير محضر شرطة بالواقعة، وأنه لم ينتج حريق جراء الانفجار يستدعى الدفع بسيارة مطافئ، أن الأمر اقتصر على شرار جراء انفجار الجهاز سيطر العمال عليه بطفاية حريق.

 

كانت حالة ذعر قد أصابت المرضى والأطباء بمستشفى القنايات جراء سماع صوت انفجار، تبين أنه ناتج عن جهاز تعقيم المعدات الطبية.


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