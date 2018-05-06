زلزال بقوة 3 ريختر يضرب الكويت

زلزال بقوة 3 ريختر يضرب الكويتالأحد، 06 مايو 2018 02:08 م
مقياس ريختر
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أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شرق منطقة كبد وجنوب منطقة الجهراء.
وقال بيان صحفى صادر عن المعهد "إن الهزة وقعت فى تمام الساعة 1.50 صباح اليوم بالتوقيت المحلى لدولة الكويت، وبعمق 3.7 كيلومتر بباطن الأرض" مشيرا إلى أن الهزة التى رصدتها الشبكة شعر بها العديد من المواطنين والمقيمين فى أنحاء الكويت.
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