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زراعة الشرقية تشن حملة لإزالة مشاتل الأرز فى منيا القمح

الأحد، 06 مايو 2018 12:16 م
زراعة الشرقية تشن حملة لإزالة مشاتل الأرز فى منيا القمح مشاتل أرز - أرشيفية


الشرقية - إيمان مهنى
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شنت مديرية الزراعة بالشرقية،حملة لإزالة مشاتل الأزر في مركز منيا القمح، تنفيذا لقرار وزير الرى محمد عبد العطى بحظر زراعته .

أوضح المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة،فى بيان له اليوم،أنه تمت إزالة 4 مشاتل في قرى النعمانة وتلبانة وبيشه عامر وشلشلمون،بمساحة 6 قيراط،و2 مشتل بمساحة 8 قيراط فى ميت سهيل،بالإشتراك مع هندسة رى مشتول السوق.

كان قرار أصدر  وزير الموارد المائية والري رقم 28 لسنة 2018 ،والذي نص على تحديد المساحة المصرح زراعتها بمحصول الأرز هذا العام في الشرقية ،والتي بلغت 127 ألف و 850 فدان  بنسبة تنخفض عن العام السابق بمقدار 48 ألف فدان ،وتم تحديدها طبقاً للحصة المائية المتاحة والمقررة للمحافظة ،بما لا يؤثر على مياه الشرب أو يتسبب في مشاكل بنهايات الترع، بحضور وكيلي وزارتي الزراعة والري بقاعة الإجتماعات بالديوان العام،ووفقا للقرار تم حظر  فيها زراعة الأرز هذا العام في مراكز  "الزقازيق – القنايات - منيا القمح - مشتول السوق – ههيا – الإبراهيمية - ديرب نجم - القرين- الصالحية – القصاصين شرق" .

 


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