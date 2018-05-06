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رفع حالة الاستعداد بشمال سيناء تحسبا لموجة أمطار وسيول محتملة

الأحد، 06 مايو 2018 06:19 م
رفع حالة الاستعداد بشمال سيناء تحسبا لموجة أمطار وسيول محتملة امطار - ارشيفية


شمال سيناء ـ محمد حسين
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جددت محافظة شمال سيناء مساء اليوم رفعها لحالة الاستعداد تحسبا لموجة أمطار وسيول، بعد تقلبات جويه مفاجئة شهدتها المحافظة وتمثلت فى اكتساء الأجواء بالغيوم وسقوط رذاذ وأمطار خفيفة مع انخفاض فى درجات فى الحرارة.

وقال مصدر بغرفة عمليات المحافظة، إن الاستعدادت لأى طارئ جارية فى المستشفيات وأماكن مخرات السيول، إضافة لتجهيزات مجالس المدن وشركة المياه والكهرباء.

 

 

 


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