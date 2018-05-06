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الأحد، 06 مايو 2018 11:56 م
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رئيس مركز ومدينة كفر الزيات يحيل 33 طبيب وادارى بالوحدة الصحية بالدلجمون للتحقيق

الأحد، 06 مايو 2018 11:41 م
رئيس مركز ومدينة كفر الزيات يحيل 33 طبيب وادارى بالوحدة الصحية بالدلجمون للتحقيق الدكتور عثمان شعلان
الغربية عادل ضرة
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قام الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بزياره الوحده الصحيه بقرية الدلجمون لمتابعه سير العمل بالوحده .

وبالتفتيش الإدارى تبين غياب  20 طبيب وغياب  2 إدارى وقيام  7 أطباء بترك العمل وعدم قيام 4 أطباء بالتوقيع فى خانة الانصراف وقرر رئيس المركز والمدينة احالتهم للتحقيق. 

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