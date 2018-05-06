رئيس مركز ومدينة كفر الزيات يحيل 33 طبيب وادارى بالوحدة الصحية بالدلجمون للتحقيق

رئيس مركز ومدينة كفر الزيات يحيل 33 طبيب وادارى بالوحدة الصحية بالدلجمون للتحقيقالأحد، 06 مايو 2018 11:41 م
الدكتور عثمان شعلان
إضافة تعليق
قام الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بزياره الوحده الصحيه بقرية الدلجمون لمتابعه سير العمل بالوحده .
وبالتفتيش الإدارى تبين غياب 20 طبيب وغياب 2 إدارى وقيام 7 أطباء بترك العمل وعدم قيام 4 أطباء بالتوقيع فى خانة الانصراف وقرر رئيس المركز والمدينة احالتهم للتحقيق.
إضافة تعليق
ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك
التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة