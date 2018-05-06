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رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات مهرجان البيئة الثانى بالمحافظة "صور"

الأحد، 06 مايو 2018 03:36 م
رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات مهرجان البيئة الثانى بالمحافظة "صور" مهرجان البيئة الثانى


سوهاج محمود مقبول
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افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج والدكتور أحمد محمد سليمان عميد كلية العلوم، فعاليات مهرجان البيئة الثانى الذي تنظمه جمعية حماية البيئة بكلية العلوم،بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس أعضاء الجمعية،ومن الكليات المختلفة بالجامعة،و نواب الجامعة السابقين، وعمداء الكليات وممثلي مديرية الثقافة،والتضامن الاجتماعي،ومديرية الشباب والرياضة، وعدد من هواة وخبراء رياضة التحطيب.
 
وفِي بداية كلمته وجه رئيس الجامعة شكره لأعضاء جمعية حماية البيئة، مشيداً بالدور الذي تقوم به من أجل الحفاظ علي البيئة وخدمة المجتمع المحلي، موضحا أن الجامعة لها دور هام في التأثير في المجتمع الداخلي والخارجي وأعلن خلال حديثة أن الجامعة بصدد إنشاء مركز متميز لتدريب وتنمية مهارات قيادات التنمية المحلية،وأشاد  بدور  الجمعيات الأهلية في دعم أنشطة الجامعة.
 
وقال الدكتور أحمد محمد حسانين رئيس مجلس إدارة الجمعية،ان فعاليات المهرجان تستمر لمدة ثلاث أيام حتي يوم الثلاثاء القادم،  وتشمل ثلاث محاور وهي اختيار أفضل كلية عملية وكلية نظرية في مجال خدمة البيئة واختيار أفضل مدينة ومجلس قروي وأفضل جمعية أهلية بالمحافظة تعمل علي حماية البيئة من التلوث،وتحدث رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية، وما تقوم به من أنشطة لحماية البيئة أهمها التشجير للتقليل من تأثير الاحتباس الحراري.
 
وبدأت فعاليات المهرجان بعقد ورشة عمل عن رياضة التحطيب، بمشاركة من محترفي هذه الرياضة بالمحافظة من خلال المركز الدولي لتعليم رياضة التحطيب، وبحضور أساتذة الجامعة وأوضحت الدكتورة لبني عبد المحسن سكرتير الجمعية ومقرر المؤتمر أن الهدف من تلك الورشة هو وضع أسس علمية بما يجعل رياضة التحطيب تلقي قبول الشباب، بهدف الحفاظ علي القيم الموروثة للعبة لما فيها من قيم الرجولة والشهامة والانتماء.
 
 
مهرجان الفنون البيئة بجامعة سوهاج (2)
الحضور بالمهرجان
مهرجان الفنون البيئة بجامعة سوهاج (3)
التحطيب
مهرجان الفنون البيئة بجامعة سوهاج (4)
مهرجان الفنون البيئة بجامعة سوهاج 
مهرجان الفنون البيئة بجامعة سوهاج (5)
الحضور بالمهرجان
مهرجان الفنون البيئة بجامعة سوهاج (6)
خلال المهرجان

مهرجان الفنون البيئة بجامعة سوهاج (7)
مهرجان الفنون البيئة بجامعة سوهاج 

 


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