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حزب النهضة التونسى: النتائج الأولية تؤكد فوزنا فى الانتخابات البلدية

الأحد، 06 مايو 2018 10:04 م
حزب النهضة التونسى: النتائج الأولية تؤكد فوزنا فى الانتخابات البلدية جانب من عمليات التصويت فى تونس
تونس (رويترز)
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قال مسئولون من حزب النهضة الاسلامى، اليوم الأحد، إن النتائج الأولية أظهرت فوز حزبهم فى الانتخابات البلدية فى تونس متقدما على منافسه نداء تونس.

وقال القيادى فى النهضة لطفى زيتون لرويترز، بعد فرز الأصوات فى مراكز الاقتراع " النهضة فاز فى الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل 5 %.. فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطى " وأقر القيادى بنداء تونس برهان بسيط بتقدم النهضة على النداء بفارق من ثلاثة الى خمسة بالمئة.

 


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أخبار تونس

النتائج الأولية

الانتخابات البلدية




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