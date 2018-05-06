جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الأولى لبرنامج الدراسات العليا "فارما دى" بكلية الصيدلة

الدقهلية ـ محمد حيزة

احتفلت اليوم كلية الصيدلة بجامعة المنصورة بتخرج أول دفعة من خريجى برنامج الدراسات العليا الفارما دى والبالغ عددهم 83 خريج، بحضور الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة، والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، الدكتور منال عيد وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وفاء البهائى وكيل كلية الطب،الدكتور الشعراوى كمال مدير عام المستشفيات، الدكتور خالد بشير مدير برنامج فارما دى، الدكتور لمعى موسى أمين عام نقابة الصيادلة بالدقهلية، الدكتور منى راشد أمين الصندوق بالنقابة.

وقدمت شيماء محمد شحاتة أول الخريجين كلمتها والتى عبرت خلالها عن عظيم امتنانها وزملائها الخريجين لإدارة الكلية والبرنامج على جهدهم لتزويدهم بكل ما هو جديد من خلال دراستهم ببرنامج فارما دى والذى يتميز برفع كفاءة خريجى الصيدلة وتنمية مهارتهم العلمية والعملية .

وأشار الدكتور خالد بشير أن الكلية تحرص دائما على مواكبة التطورات الحديثة وتسليح أبنائها بكل ما هو جديد فى مجال الصيدلة ويعد برنامج الفارما دى هو أحد برامج الدراسات العليا وهو برنامج نوعى ماجستير مهنى لخريجى كليات الصيدلة وتمنح خريجيها درجة دكتور فى الصيدلة وهى درجة مهنية متخصصة تؤهل الصيدلى للعمل فى مجال الصيدلة الأكلينيكية والرعاية الصحية والمؤسسات الدوائية باحتراف، حيث يدرس الطالب دراسة نظرية لمدة عام مكون من فصلين دراسيين يتبعها دراسة عملية للتدريب بالمستشفيات الجامعية.

ونوهت الدكتور منال عيد أن البرنامج هو أحد البرامج النوعية للدراسات العليا والتى تهدف إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل واكسابهم خبرات مهنية متميزة كما تتميز البرامج الجديدة بالتنوع لتلبى احتياجات جميع قطاعات العمل الصيدلى فى الرعاية الطبية والتصنيع الدوائى كما يوجد العديد من البرامج التى تلبى احتياجات الخريجين ومنها: ماجستير الرقابة والتحليل الدوائى، ماجستير المناعة والطب التجددى،وجارى استحداث برامج أخرى مثل برنامج دبلوم التغذية الاكلينيكية لتلبية احتياجات سوق العمل .

وأضافت الدكتور ناهد العنانى أن الكلية تهدف الى تأهيل خريجيها لسوق العمل من خلال استحداث العديد من البرامج التى تلبى احتياجات الخريج ومتطلبات سوق العمل الخارجى والداخلى كما تعمل ادارة الكلية على استطلاع اراء الدراسين بهذه البرامج والتواصل المباشر لحل أى مشكلات تطرأ ونتج عن ذلك تعديل اللائحة الخاصة بالبرنامج واستحداث مناهج دراسية تلبى احتياجات سوق العمل .

وأشار الدكتور أشرف سويلم أن قطاع الدراسات العليا يشهد تنوع العديد من البرامج والتى تلبى متطلبات الخريج ومتطلبات سوق العمل ومن أهمها برنامج الفارما دى والذى يلبى تطلعات واحتياجات الخريجين فى القطاع الدوائى والقطاع الصحى والمستشفيات وهو يعد بمثابة ماجستير مهنى فى الصيدلة الاكلينيكية .

ومن جانبه، عبر الدكتور محمد القناوى عن سعادته بتواجده بين خريجى الدفعة الأولى لبرنامج فارما دى والذى يعادل درجة الماجستير المهنى كما قدم الشكر لادارة البرنامج على ما حققوه من نجاح فى البرنامج، مشيرا أن البرنامج كان نتاج تحديد الأولويات بالكلية لاصلاح التعليم بمصر والبرنامج يعد احدى الحلول التى تقدمها الكلية لسد الفجوة بين الخريج ومتطلبات سوق لعمل فهو يقدم خريج حاصل على درجة دكتور فى الصيدلة الاكلينيكية والتى تؤهل للعمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والمؤسسات الدوائية باحتراف .