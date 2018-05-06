توريد 2555 طن قمح فى شونة الزرقا بدمياط

توريد 2555 طن قمح فى شونة الزرقا بدمياطالأحد، 06 مايو 2018 01:00 م
محمود شحاتة محمود بريك رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط
إضافة تعليق
أكد محمود شحاتة محمود بريك رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، على توريد ألفين و555 طن قمح .
جاء ذلك على هامش مروره على شونة الزرقا، والتى تم إغلاقها، حيث تم الوصول بها إلى الحد الأقصى لاستلام القمح ٢٥٥٥طن، وكذلك المرور على مضرب أرز الزرقا، حيث بدأ العمل بها يوم الجمعة الموافق 4 مايو حيث تم توريد حوالى ١٥٠ طن.
يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بمتابعة استقبال الشون ومضارب الأرز بالمحافظة لموسم توريد القمح .
إضافة تعليق
ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك
التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة