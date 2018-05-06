توريد 2555 طن قمح فى شونة الزرقا بدمياط







دمياط - معتز الشربينى

أكد محمود شحاتة محمود بريك رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، على توريد ألفين و555 طن قمح .

جاء ذلك على هامش مروره على شونة الزرقا، والتى تم إغلاقها، حيث تم الوصول بها إلى الحد الأقصى لاستلام القمح ٢٥٥٥طن، وكذلك المرور على مضرب أرز الزرقا، حيث بدأ العمل بها يوم الجمعة الموافق 4 مايو حيث تم توريد حوالى ١٥٠ طن.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بمتابعة استقبال الشون ومضارب الأرز بالمحافظة لموسم توريد القمح .