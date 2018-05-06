توريد 173 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد لشون وصوامع المنيا







كتب فريق المحافظات

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالى توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد حتى صباح اليوم الأحد 6 مايو، على مستوى المحافظة، بلغ 173991 طن و98 كيلو.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى بيان أنه تم توريد 79356 طن و468 كيلو بالبنك الزراعي، و27779 طن و146 كيلو بقطاع المطاحن، و66855 و484 كيلو بالقابضة للصوامع.

وأوضح يوسف أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيراً إلى إن إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالى 245 ألف فدان.