توريد 128 ألف طن و614 كيلو بشون وصوامع كفر الشيخ

توريد 128 ألف طن و614 كيلو بشون وصوامع كفر الشيخالأحد، 06 مايو 2018 02:01 م
توريد القمح
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أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ،إجمالى ما تم توريده من الإقماح المحلية ،منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضى 128 ألف طن و614 كيلو.
وأضاف الهابط،في بيان له،أن عملية التوريد منتظمة، دون مشاكل أومعوقات وان غرفة العمليات بالمديرية ،تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ،تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة ،والبالغ عددها 25 منفذاّ استلام ما بين شونه وصومعه ومركز تجميع .
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