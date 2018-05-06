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تفاصيل اختراق حساب طالبة الشرقية على فيس بوك واستخدامه لنشر مواد إباحية

الأحد، 06 مايو 2018 12:06 م
تفاصيل اختراق حساب طالبة الشرقية على فيس بوك واستخدامه لنشر مواد إباحية فيس بوك - أرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
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روت "جهاد محمد الجبالى" 20 سنة طالبة بجامعة الأزهر بالشرقية، تفاصيل الواقعة التى تعرضت لها نتيجة اختراق حسابها الشخصى على "فيس بوك" وابتزازها بالصور الخاصة لها.

 

وقالت جهاد الجبالى لـ"اليوم السابع": "تعرضت منذ عام ونصف العام لواقعة دمرت حياتى نفسيا، حيث قام شخص من ذات القرية المقيمة بها بمركز منيا القمح، باختراق حسابى الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، واستولى على صورى الشخصية من صفحتى وإنشاء صفحات على الفيس بصورى وإرسال مقاطع إباحية من تلك الصفحات للشباب بشكل أضر بسمعتى فى نظر الآخرين دون معرفة الحقيقة.

 

وتابعت جهاد: "أخبرت والدى بالأمر عندما عرفت من زميلة لى بالكلية بنشرى مقاطع إباحية على صفحتى واكتشفت أن صورى على صفحة وهمية لا تخصنى، وقام والدى بتحرير محضر بمركز شرطة منيا القمح، وبعد فترة اكتشفنا أن الشخص الذى قام باختراق حسابى من القرية ويدعى "أيمن م" 47 سنة، والصدمة باكتشاف خيانة أقرب صديقة لى بمساعدته على ما فعله دون معرفة الأسباب التى دفعتها للقيام بذلك سوى الغيرة من اجتهادى العلمى.

 

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور منيا القمح، يفيد ببلاغ "جهاد محمد الجبالى" 20 سنة طالبة بكلية دراسات إسلامية، قسم شريعة جامعة الأزهر، ومقيمة قرية التلين، تفيد قيام " أيمن م م ج" 47 سنة تاجر ألبان مقيم قرية التلين، باختراق حسابها الشخصى على وسائل التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وأخذ صورها الشخصية، وإنشاء حسابات على فيس بوك بصورها، وإرسال رسائل إباحية من الحسابات الوهمية للشباب، وتحرر المحضر رقم 7995 لسنة 2017 إدارى منيا القمح.

 

وقررت نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس تاجر الألبان، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له، تهمة التحرش اللفظى، عن طريق اختراق الحساب الشخصى للمجنى عليها، وإرسال رسائل إباحية.


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