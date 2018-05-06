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الأحد، 06 مايو 2018 02:46 م
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تعليم مطروح: إحالة العاملين بـ"سيدى حنيش" للتحقيق لوجود مخالفات بالامتحانات

الأحد، 06 مايو 2018 02:16 م
تعليم مطروح: إحالة العاملين بـ"سيدى حنيش" للتحقيق لوجود مخالفات بالامتحانات جانب من الجولة


مطروح – حسن مشالي
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أحال الدكتور سمير النيلي  وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جميع العاملين بمدرسة سيدي حنيش الابتدائية، للتحقيق لوجود مخالفات جسيمة خلال امتحانات اليوم الثاني للشهادة الابتدائية، والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية المتوطة بهم.

وأكد مدير تعليم مطروح فى بيان له ، أن هناك قرارات رادعة في انتظار العاملين بمدرسة سيدي حنيش الابتدائية، لوجود مخالفات جسيمة خلال الامتحانات، وأنه مستمر في جولاته الميدانية بكافة الإدارات التعليمية، وأن أي تقصير أو إهمال خلال الامتحانات، سيواجه بعقوبات مشددة وفق القواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح مدير تعليم مطروح، أن غرفة عمليات المديرية تتابع العملية الامتحانية، وأنها تسير بانضباط والتزام  ولم ترد أية شكوى بشأن  الامتحانات علي مستوي جميع الإدارات التعليمية

 

 


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