تعليم شمال سيناء تستعد لامتحانات نهاية العام بتجهيز 32 لجنة







شمال سيناء ـ محمد حسين

كشفت قيادات مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، تفاصيل التجهيزات لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسى للثانوية العامة والدبلومات الفنية فى شمال سيناء، والتى ينتظر أن يتقدم لها نحو 7600 طالب مقيدين فى المدارس بمراكز العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم تجهيز 11 لجنة لاستقبال طلبة الثانوية العامة البالغ عددهم 3400 طالب بخلاف طلبة المنازل المتواصل تقدمهم، واللجان موزعة فى مدينة العريش 5 لجان مخصصة لطلبة مركز العريش وطلبة مركزى الحسنة ونخل، وفى الشيخ زويد لجنتان احداها لطلبة مدينة الشيخ زويد وأخرى لطلبة مدينة رفح، وفى بئر العبد 4 لجان للطلبة من مدينة بئر العبد وقسم رمانة.

وأضافت، أن طلبة الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، مقررا ان يؤدوا الامتحانات فى 21 لجنة موزعة فى كل مراكز المحافظة، مقررًا لها أن تستقبل 4200 طالب.

وأوضحت أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع الجهات الأمنية لتأمين الامتحانات وأعمال اللجان، ومع مديرية الصحة، لتوفير الخدمة الصحية اللازمة وكذلك مديرية التموين للقيام بدورها، ومع شركات الخدمات المنوط بها توفير الكهرباء والمياه.

من جانبه قال الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم توفير استراحات للمراقبين الخاصين بكل لجنة، وتجهيزها بشكل كامل، لافتًا أن المراقبين للجان الثانوية العامة فى انتظار تعليمات وزارية بشأنهم فى حين ان مراقبة امتحانات الدبلومات ستتم داخليا بين الإدارات التعليمية المختلفة.

وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه نظرًا للظروف التى تعيشها محافظة شمال سيناء يجرى حاليًا استقبال بيانات الطلبة الذين يودون التحرك للجانهم من العريش وصولاً للشيخ زويد أو العكس، ومن يقيمون من أبناء المحافظة فى محافظات اخرى ويرغبون العودة لشمال سيناء لتأدية الامتحانات، موضحًا أن ذلك يتم أن يسجل الطالب بياناته فى المديرية التى بدورها تقوم بالتنسيقات اللازمة لمرورهم مع جهات الاختصاص.

وفى سياق آخر، أكدت قيادات التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيتم مراعاة ظروف الطلبة الذين توقفت دراستهم خلال النصف الثانى من العام الدراسى، وبحاجة لدراسة مواد تراكمية، من خلال تخصيص وقت كاف لهم لشروح دروس المواد الدراسية الفاقدة، وسيتم تحديد الموعد وفقا لظروف المحافظة الأمنية.

وطمأنت القيادات التعليمية بشمال سيناء أولياء الأمور، أنه يجرى حاليًا الانتهاء من رصد درجات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والمرحلة الإعدادية، التى تقرر أن تعتمد فيها نتيجة التيرم الدراسى الأول بسبب توقف الدراسة خلال النصف الثانى من العام وذلك بضرب نتيجة الفصل الدراسى الأول فى 2.

وأكدت القيادات، أنه يتم الآن إنهاء هذه الإجراءات بواسطة لجان كنترول فى المدارس والإدارات.

وبدورهم أكد طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء، على جاهزيتهم للامتحانات، وقال محمد عيد، ويحيى سليمان من مدينة العريش، أنهم يعتبرن أنفسهم هذا العام دفعة تاريخية، حيث مضى نصف العام الدراسى الثانى بدون دراسة عوضوها فى البداية بالدروس الخصوصية، أعقبها الاستفادة من القوافل التعليمية التى وصلت للمحافظة.

وتابعت المطالبة يمنى سامح بقولها، أنها وزميلاتها ينتظرن موعد أصعب عام دراسى مررن به، لافته أنها من أجل ألا يفوتها فاقد دراسى كانت تلاحق الدروس الخصوصية يوميًا.

وأشار محمد سالم، ولى أمر طالب ثانوى بالشيخ زويد، أنهم يعيشون حالة قلق مستمر خوفًا على مستقبل أبنائهم معربًا عن أمله أن يتم مراعاة ظروفهم فهم يعيشون ظروفًا تختلف عن أى مكان آخر بالجمهورية، ويأملون أن يتحقق مطلبهم وهو تخصيص 5‎%‎ لهم فى الجامعات المختلفة، وهو المطلب الذى يقول أنه وقع عليه ومئات آخرين من أولياء الأمور وينتظرون تحقيقه.

وأكد الدكتور سليمان شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية لجاهزية إدارته للامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وقال تم تجهيز اللجان بشكل كامل وتأمينها وتأمين تنقلات الطلبة وصولا للجانهم.

من جانبه، قال مصدر أمنى بشمال سيناء، إنه تم إعداد خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمحافظة، تتضمن تأمينا كاملا لمحيط كل لجنة، وتأمين نقل الأسئلة والإجابات لمقر الكنترول، والانتهاء من التنسيقات الأمنية اللازمة لتحرك المراقبين القادمين من خارج المحافظة والمنقولين بين الإدارات.

وأشار مصدر بغرفة عمليات محافظة شمال سيناء، أن غرفة العمليات تتواصل مع غرفة عمليات التربية والتعليم الرئيسيّة بالمديرية وغرف عمليات الإدارات ومجالس المدن لتوفير احتياجات لجان الامتحانات الخدمية، وحل أى مشكلة طارئة تتعلق بالجانب الخدمى.



