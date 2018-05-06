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تعرف على مشروع قناطر أسيوط ومحطته الكهرومائية بعد إنهائه × 19 معلومة

الأحد، 06 مايو 2018 05:06 م
تعرف على مشروع قناطر أسيوط ومحطته الكهرومائية بعد إنهائه × 19 معلومة مشروع قناطر أسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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أصبح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، جاهز للافتتاح الرسمى، وذلك بعد إنهاء المهندسين والفنيين والعمال الأعمال المدنية والهيدروميكانية، وتشغيل الكوبرى العلوى ومحطة الكهرباء؛ إذ يعد أهم المشروعات القومية والتى أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اهتماما للانتهاء من تنفيذها لخدمة الزراعة والرى والكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة فى محافظات الصعيد.

 

"اليوم السابع" يستعرض فى تقريره 19 معلومة عن الفوائد العائدة من مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية، قبل أيام قليلة على الافتتاح الرسمى.

 

1- أقيم مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على نهر النيل على بعد حوالى 400 متر خلف القناطر القديمة.


 

2- يساهم فى تحسين حالة الرى بإقليم مصر الوسطى بـ5 محافظات هى "أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم- الجيزة" لخدمة مليون و650 ألف فدان.
 

3- تساهم قناطر أسيوط الجديدة فى تحسين الملاحة النهرية بنهر النيل من خلال 2 هويس ملاحى من الدرجة الأولى بعرض 17 مترا وطول ملاحى 156 مترا بالناحية اليمنى من نهر النيل.


 

4- يوجد 8 فتحات بعرض 17 مترا مزودة ببوابات نصف قطرية، منها 3 فتحات على الناحية اليمنى لمحطة الكهرباء و5 فتحات على الناحية اليسرى لمحطة الكهرباء.
 

5- إنشاء كوبرى أعلى قناطر أسيوط الجديدة مكون من 4 حارات حمولة 70 طنا، لربط شرق وغرب نهر النيل.


 

6- تصل تكلفة المشروع حوالى 6 مليارات جنيه، بدعم مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى.
 

7- إنشاء سد يقفل الجزء المتبقى من نهر النيل بطول حوالى 350 مترا.


 

8- توفير نحو 3 آلاف فرص عمل "يومية" منذ بداية المشروع وحتى الانتهاء منه.
 

9- محطة أسيوط الكهرومائية تتكون من 4 وحدات مائية قدرة كل وحدة منها 8 ميجاوات.


 

10 - المحطة الكهرومائية تبلغ قدرتها الإنتاجية "32 ميجا وات".
 

11- تساهم المحطة الكهرومائية فى تقليل الانبعاث من ثان أكسيد الكربون من خلال توليد طاقة كهرباء نظيفة صديقة للبيئة.


 

12- يبلغ متوسط الطاقة المنتجة سنويا من محطة الكهرومائية 240 مليون كيلو وات ساعة.
 

13- ضخ 227 مترا مكعبا فى الثانية من المياه لتشغيل كل توربينة بالمحطة.


 

14- تم ربط إنتاج محطة أسيوط الكهرومائية مع محطة محولات المعصرة بمركز الفتح، وربطها على الشبكة القومية.
 

15- تتميز المحطات الكهرومائية بطول عمرها الافتراضى وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بمحطات الكهرباء الأخرى، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا.


 

16- الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة أسيوط الكهرومائية يتم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء.
 

17- المحطة الكهرومائية تستطيع فى إنارة محافظة أسيوط بالكامل فى حالة وجود أعطال كهرباء من الشبكة القومية.


 

18- محطة كهرباء أسيوط المائية سوف تحقق كفاءة تشغيلية بالمقارنة ببدائل الطاقة الأخرى التقليدية والمتجددة، كما أن تكلفتها الاقتصادية مناسبة فضلا عن الاعتبارات البيئية الجيدة لها.
 

19- توفر محطة أسيوط الكهرومائية نحو 50 ألف طن من الوقود تبلغ قيمته 100 مليون جنيه سنويا.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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