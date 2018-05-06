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تشغيل مبنى رئاسة مركز بلاط و5 وحدات قروية بالطاقة الشمسية خلال أيام

الأحد، 06 مايو 2018 02:07 م
تشغيل مبنى رئاسة مركز بلاط و5 وحدات قروية بالطاقة الشمسية خلال أيام محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد _ ماهر أبو نور
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أعلن المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد عن الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمشروع تشغيل مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط و5 وحدات محلية قروية تابعة لها بالطاقة الشمسية، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 3 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من تركيب الألواح والخلايا والموصلات ومن المقرر أن يتم التوصيل الفعلى خلال نهاية الأسبوع الجارى.

 

وقال عادل عباس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الوحدات المحلية القروية، التى سيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية هى قرى البشندى وتنيدة ومرزوق وزخيرة وعين عيش والتى سيتم تشغيل المحطات فيها فور الانتهاء من جميع أعمال التوصيل والتجهيز للاستعاضة بها عن خطوط التيار الكهربائى من الشبكة الموحدة والاعتماد كليا على محطات الطاقة الشمسية فى سد احتياجات مبانى الوحدات المحلية من الكهرباء.

 

وفى سياق متصل أكد عباس أنه تم الانتهاء أيضا من تجهيز المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط ضمن أعمال الإنشاءات الخاصة بالمبنى الجديد، والذى أوشك العمل فيه على الانتهاء بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 5 ملايين جنيه.

 


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